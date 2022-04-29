Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması

29.04.2022 15:38
Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Şahinbey Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin bugüne kadar olan tüm haklarını, maaşlarını ve ikramiyelerini hiç aksatmadan verdik. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

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Şahinbey, 1 Mayıs, Türkiye, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tahmazoğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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