Taksim\'de Yılbaşı Yoğunluğu

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Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. İnsan selinin oluştuğu turistik cadde, dron ile havadan görüntülendi.

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen yerli ile yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Polis kontrol noktalarının kurulduğu ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddenin işlek görüntüsü dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL