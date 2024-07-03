Talas Belediyesi Tarihi ve Kültürel Rota Turlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi Tarihi ve Kültürel Rota Turlarına Devam Ediyor

Talas Belediyesi Tarihi ve Kültürel Rota Turlarına Devam Ediyor

Talas Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlediği 'Rota Talas' turlarını sürdürüyor. Hafta sonu gerçekleştirilen programlara katılanlar, Talas'ın tarihi alanlarını gezip gördükten sonra belediyeye teşekkür etti.

03.07.2024 15:25  Güncelleme: 15:26
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Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu 'Rota Talas' turları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu gerçekleştirilen Altaylar'dan Anadolu'ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi ile Kayseri Üniversitesi TÜBİTAK 4005: Okul Öncesi Öğretmenler İçin STEAM Akademi Projesi katılımcıları Talas'ı gezdi.

Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Türk, Ermeni ve Rum olmak üzere üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas'ın tarihi ve kültürel dokusu turizm değerleri arasına katılıyor.

Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan 'Rota Talas' turları yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda derneklerden vakıflara, il dışından gelen heyetlerden öğrencilere kadar pek çok gruba, üstü açık gezi otobüsüyle Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanlar gezdiriliyor.

Rota Talas turları kapsamında düzenlenen programlara katılanlar, gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını ifade ederken, bunların turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Tarihi ve Kültürel Rota Turlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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