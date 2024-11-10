Talas'ta Tarihi Tanıtım Turları Düzenlendi - Son Dakika
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Talas'ta Tarihi Tanıtım Turları Düzenlendi

Talas\'ta Tarihi Tanıtım Turları Düzenlendi

Talas Belediyesi, Osmanlı ve Selçuklu Kültür Evleri'nde düzenlenen tanıtım turları ile vatandaşlara ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Katılımcılar, çeşitli kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

10.11.2024 10:34  Güncelleme: 10:37
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Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Evi ile Selçuklu Kültür Evi'nin müdavimlerine ilçenin tanıtım turları düzenlendi.

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osmanlı Kültür Evi ile Mevlana Mahallesi Meydanı'nda yer alan Selçuklu Kültür Evi'nin müdavimleri gezi otobüsüyle ilçe tanıtım programına katıldı. Tanıtım turu çerçevesinde ilk tur Selçuklu Kültür Evi'nden başladı. Mevlana Mahalle Meydanındaki gezi otobüsüne bilinilmesiyle başlayan tur, Kiçiköy Mahallesi tarihi Gölbaşı Meydanında yer alan Su Medeniyetleri Galerisi gezilmesiyle start aldı. Ardından Osmanlı Kültür Sokağı girişinde yer alan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ile devam eden tur ile yaşlılar, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek objeleri görme fırsatı buldu. Gezinin son durağında ise Yaman Dede Kültür Evi ve içinde yer alan Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi ile sona erdi. Burada sergilenen eserler ile hilye-i şerifleri inceleyen Talaslılar, ilçe turunu tamamladı. Diğer turda ise Osmanlı Kültür Evi'ni kullanan ilçe sakinleri gezi otobüsüyle aynı güzergahları turladı.

Programın sonunda değerlendirmelerde bulunan İsa Şentürk isimli vatandaş, güzel bir tur olduğunu belirterek, "Belediyemize bizlere yapılan tarihi hizmetleri gösterdiği için teşekkür ediyorum. Boş kalmaktansa böyle tarihi yerleri görmek daha güzel oldu. Bu güzellikleri daha da yaymak, vatandaş olarak birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Geçmişimizi öğrenelim ki geleceğimizi daha iyi kurabilelim. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bir başka Talas sakini Yusuf Şahin, tanıtım turunun kendileri adına bir yenilik olduğunu ifade ederek tur güzergahındaki yerleri daha önce göremediklerini söyledi. Talas'ta yapılan güzel şeyleri gördüklerini kaydeden Mehmet Şahin ise, "Böyle şeyleri sunmak herkesin harcı değil. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başka bir Talaslı vatandaş Ali Kaptan da, "Ben bu geziden çok memnun oldum. Çanakkale Müzesinde ecdamızın yadigarını gezip görmek bizleri çok mutlu etti. Başkanımdan Allah razı olsun. Yaparsa ancak Mustafa Yalçın başkanım yapar" şeklinde konuştu. Daha önce hiç gitmediği yerleri gördüğünü anlatan Ramazan Eser ise, "Çok iyi bir tanıtım. Daha ne konuşayım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Tarihi Tanıtım Turları Düzenlendi - Son Dakika

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