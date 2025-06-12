Tarihi Bahçeler Yaz Akşamları Açık

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz mevsimi boyunca tarihi yapılara ait bahçelerde geçirilecek süreyi uzatarak ziyaretçilerine daha uzun, huzurlu ve anlamlı bir zaman dilimi sunuyor. Yarın akşam başlayacak uygulama kapsamında seçili saray, kasır ve müzelerin bahçeleri her hafta cuma, cumartesi ve pazar akşamı ziyarete açık olacak.

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz mevsimi boyunca tarihi yapılara ait bahçelerde geçirilecek süreyi uzatarak ziyaretçilerine daha uzun, huzurlu ve anlamlı bir zaman dilimi sunuyor. Yarın akşam başlayacak uygulama kapsamında seçili saray, kasır ve müzelerin bahçeleri her hafta cuma, cumartesi ve pazar akşamı ziyarete açık olacak. Uygulama, 15 Eylül'de son bulacak. Yaz akşamı uygulamasına dahil olan mekanlar ve saatleri şöyle:

Beylerbeyi Sarayı'nın hasbahçesi ve tarihi rıhtımı,

Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının bahçeleri,

Resim Müzesi'nin bahçesi, her hafta sonu saat 22.00'ye kadar açık olacak.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin bahçesi saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Küçüksu Kasrı mesire alanı ise pazartesi hariç her gün 21.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Beylerbeyi Sarayı'nın rüzgarlı rıhtımı açılıyor

Yaz akşamı uygulamasının en dikkat çekici detaylarından biri, Osmanlı döneminde yalnızca padişah ve devlet erkanına açık olan Beylerbeyi Sarayı'nın görkemli rıhtımının hafta sonları halka açılması dikkat çekti. İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen bu rıhtım, ziyaretçilere deniz kıyısında 113 metrelik tarihi bir yürüyüş sunacak. Selamlık ve Harem bahçeleri arasında geçiş sağlayan bu eşsiz alan, özellikle günbatımında sunduğu manzarayla İstanbul'un görsel belleğine unutulmaz kareler ekleyecek.

Gölgeler uzarken sessizce güzelleşen müze bahçeleri

Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının çiçeklerle bezenmiş bahçeleri, Resim Müzesi'nin zarif peyzajı ve Beykoz Mecidiye Kasrı'nın doğayla iç içe alanı, gün ışığına veda etmeye hazırlanan akşam saatlerinde ayrı bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler bu alanlarda hem doğanın dinginliğini hem de mimarinin estetik zarafetini bir arada deneyimleyebilecek.

Gezi, dinlenme, lezzet: Kafeler yaz menüsüyle açık

Ziyaret saatlerinin uzamasıyla birlikte saray, kasır ve müze bahçelerinde yer alan kafeler de yaz akşamları boyunca hizmet vermeye devam edecek. Başta Resim Müzesi'nin bahçesindeki Limon Kafe olmak üzere bahçe kafeleri, serinleten içecekler ve hafif yaz atıştırmalıklarıyla sadece gezilecek değil dinlenilecek mekanlara dönüşüyor. - İSTANBUL