Tarihi Camide Nakışlı Örtü Değişimi - Son Dakika
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Tarihi Camide Nakışlı Örtü Değişimi

Tarihi Camide Nakışlı Örtü Değişimi

Afyonkarahisar'daki Gedik Ahmet Paşa Cami'nde mimber örtüsü altın sırma iplikle değiştirildi.

27.03.2025 11:04
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Afyonkarahisar'da 1472 yılında yaptırılan tarihi Gedik Ahmet Paşa Cami'nin mimberinin örtüsü nakış yoluyla altın sırma iplikle yapılan örtüyle değiştirildi.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen iftar programı Gedik Ahmet Paşa Cami'nde yapıldı. Programa Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, STK temsilcileri ve öğrencilerin katıldı. Vali Yiğitbaşı gerçekleştirilen

Birlik İftarı'nda Ramazan ayının bereketi ve birliktelik ruhunu bir kez daha hissettirdi.

Programda Olgunlaşma Enstitüsünün öğretmen ve usta öğreticileri tarafından el emeği nakış yoluyla altın sırma iplikle yapılan mimber örtüsü Vali Yiğitbaşı'na takdim edilerek önceki mimber örtüsü ile değiştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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