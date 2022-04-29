Tarihi mekânda iftar coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi mekânda iftar coşkusu

29.04.2022 09:27
Tarihi mekânda iftar coşkusu

Yalova Altınova Belediyesi'nin Hersek Mahallesinde düzenlediği iftar vatandaşları bir araya getirdi.

Yalova Altınova Belediyesi'nin Hersek Mahallesinde düzenlediği iftar vatandaşları bir araya getirdi.

Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii önünde gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlikte oruç açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadılar.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren'in dua ile başladı.

Başkan Oral, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. İftar programlarına katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bizler büyük bir aileyiz. Geleneksel mahalle iftarlarımızda bu güzide ailenin kaynaşmasını, birlik ve beraberliğini pekiştirmesini amaçlıyoruz. Çok şükür vatandaşlarımızın duyarlığı ve desteğiyle bunu da başarıyoruz. İftarlarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA

Tarihi mekânda iftar coşkusu
Tarihi mekânda iftar coşkusu
Tarihi mekânda iftar coşkusu
Tarihi mekânda iftar coşkusu
Tarihi mekânda iftar coşkusu
Tarihi mekânda iftar coşkusu
Tarihi mekânda iftar coşkusu

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Başkan Oral: 'Her zaman engellilerin yanındayız' Son dakika haber | Başkan Oral: 'Her zaman engellilerin yanındayız' Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek Bakan Varank'tan girişimci Altınovalı kadınlara tam destek

Metin Oral, Altınova, Yalova, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi mekânda iftar coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:22 29 Nisan'da güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 ABD, Suriye'de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
08:14 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya hamlesi: Harika parça
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:33:30. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi mekânda iftar coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement