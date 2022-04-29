Tarihi mekânda iftar coşkusu - Son Dakika

Yalova Altınova Belediyesi'nin Hersek Mahallesinde düzenlediği iftar vatandaşları bir araya getirdi.

Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii önünde gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, birlikte oruç açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadılar.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren'in dua ile başladı.

Başkan Oral, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. İftar programlarına katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bizler büyük bir aileyiz. Geleneksel mahalle iftarlarımızda bu güzide ailenin kaynaşmasını, birlik ve beraberliğini pekiştirmesini amaçlıyoruz. Çok şükür vatandaşlarımızın duyarlığı ve desteğiyle bunu da başarıyoruz. İftarlarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA