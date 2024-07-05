Tarım ve Orman Bakanı Bilecik'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarım ve Orman Bakanı Bilecik'e ziyaret gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yumaklı, Bilecik Valisi ve İl Tarım ve Orman Müdürü ile görüşerek kentle ilgili bilgiler aldı. Ayrıca Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılarla buluştu.

05.07.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı birtakım ziyaret ve açılış için Bilecik'e gelirken Şeyh Edebali Türbesi'nde de dua etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir takım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Valilik önünde Alp kıyafetli çocukların çiçekle karşıladığı Bakan Yumaklı, adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Ardından valilik özel defterini imzalayan Bakan Yumaklı, Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'den kentle ilgili bilgiler aldı. Ardından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Yumaklı, İl Müdürü Necmettin Yoldaş'tan kurum hakkında bilgi aldı.

Cuma namazını tarihi Orhan Gazi Camiinde kılan Bakan Yumaklı, ardından Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua okuyan Bakan Yumaklı, İl Genel Meclis Salonu'nda saat tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Şeyh Edebali, Bilecik, Tarım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı Bilecik'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 17:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bilecik'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement