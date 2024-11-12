Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: "Tarsus Gastronomi Merkezi, Tarsus'un Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtıyor"

Yerel

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi tarafından tarihi Siptilli Çarşısı'nda yaşama geçirilen Gastronomi Merkezi, kısa sürede lezzet tutkunlarının uğrak yeri oldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Ben hep söylüyorum biz yaptığımız her projede esnafla çatışma halinde olmayacağız. Burası Tarsus'un yöresel yemeklerinin atadan dededen gelen mirasımızı yansıttığımız yer" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus kent tarihinde önemli bir yeri olan Siptilli Çarşısı'nın günümüzde Gastronomi Merkezi olarak hizmet vermesini sağladıklarını belirterek, Gastronomi Merkezi'nin Tarsus'un tarihi ve kültürel birikimini yansıttığını söyledi. Boltaç, amaçlarının Tarsus esnafıyla rekabet etmek değil, Tarsus mutfağına özgü yemekleri yaşatmak olduğunu ifade etti. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Gastronomi Merkezi ile ilgili şunları söyledi:

"Tarsus'un çok kadim bir kent olduğunu söylemeye gerek yok. Tarsus 10 bin yıllık tarihe sahip. Bu tarihin içinde gastronomi de olmazsa olmazlarından birisi. Birçok kültüre, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir başkent. Birçok medeniyetin de kültürünü, gastronomisini kabullenmiş, benimsemiş bir kent. Arap kültürü var, Yörük kültürü var, Levanten var, Giritliler var. Birçok kültür burada tüm dinamikleriyle bir araya gelmiş. Biz de gastronomi merkezimizi Tarsus'a kazandırdık. Burada her türlü mutfağa hitap eden, bu bölgenin ürünleri olan ürünlerimizi servis ediyoruz. Gerçekten vatandaşlar, başta Tarsus halkı ve gelen misafirlerimizin tamamı bu bölgenin, bu gastronomi merkezinin sahibi oldu adeta. Güzel bir birlikteliğimiz oldu. Biz çok memnunuz burada Tarsus'umuzun yöresel yemeklerinin tadılması da gerçek manada bu ürünlerin tüm dünyaya açılması bizi mutlu ediyor. Vatandaşlar da buraya geldiğinde yedikleri yemeklerin lezzetine vakıf olduğunda onların yüzündeki bir tebessüm bizi mutlu ediyor.

"Reçeteli yani aslına uygun yemekler yapıyoruz"

Aynı anda 400-500 kişiye servis yapabilecek kapasitemiz var. Bugüne kadar herhalde 10 binlerin üzerinde bir giriş çıkış oldu. Bu önemli bir şey demek ki arzulanan, istenen ve bu b ölgede bir eksikliği tamamlamışız. Bu önemlidir. Ben ilk gün buraya geldiğimde bu sokak canlı değildi. Esnaf hareketli değildi. Şimdi esnaf canlanıyor, sokak canlanıyor. Demek ki bu gastronomi merkezinin bir de çevresel faaliyetleri var. Ben hep söylüyorum biz yaptığımız her projede esnafla çatışma halinde olmayacağız. Esnaf hakkını kazanacak ama burada da belediye olarak bizler toplumun kanayan yarası varsa, bir açık noktası varsa o kanayan yaraya pansuman yapmamız gerekiyor. Tarsus'ta şimdi analı kızlı veya yüzük çorbası ya da işte ne bileyim Tatar çorbası veya gidip de bir mantının yenilebileceği bir alan yoktu. Kebap, lahmacun, humusu Tarsus'ta her yerde yiyebilirsiniz ama bu saydığım sulu yemekler yoktu. Şimdi bu yemekleri yiyebilecekleri bir alanda var. Alternatif oldu. Dolayısıyla biz bu konuda kimseyle rekabet halinde değiliz. Olmayacağız da. Zaten halk lokantamız, kent lokantamız var çalışıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız gidiyor oradan faydalanıyor. Burası da biraz daha böyle Tarsus'un yöresel yemeklerinin ama reçeteli yani tarifine uygun. Atadan dededen gelen mirasımızı burada yansıtıyoruz. Tarsuslulara hayırlı uğurlu olsun.

"Zeytinli sıkmamızın ekmeği farklı, malzemesi bol"

Zeytinli sıkmayı her yerde yiyebiliyoruz. Burada da zeytinli sıkmanın ekmeği farklıdır biraz bilginiz olsun. Normal beyaz ekmekten değil esmer ekmekten yapılır. Malzemesi az değildir bol bol koyarlar içine, zeytinli sıkmamız ayrı ama Tarsuslu olarak bu kente geldiğimde bu kentte yeme isteği bizim mesela yörük kültürümüzde, tren hattının üstü derler, bizim Yörük kesimine çıkın yukarılara dağ kesimine düğün varsa dernek varsa 3 çeşit yemek vardır: Yüssük çorbası derler, yüssük çorbamız vardır. Dövme pilavımız vardır ve kuru fasulyemiz vardır. Bu üçü bizim yukarılarda düğün dernek yapıldığı zaman verilen yemekti. Benim dedem elimden tutardı düğünlere götürürdü orda bu ürünlerle ben çocukluğum böyle geçti. Hayalimde de böyle bir yer vardı bu yerde bende cuk diye oturdu.

"Servis kebap 200 lira, çorbalar daha ekonomik"

Burada yanılmıyorsam 160 gram eti 200 liraya veriyoruz. Bu bir kişilik servis porsiyon kebap. 240 gram et bir buçuk kişilik porsiyon onu da 300 liraya veriyoruz. Herhalde civar esnaflarla onlardan daha ekonomik. Ama lezzet anlamında hepimiz birbirimizle yarışırız. Bu konuda hepimiz iddialıyız. Diğer ürünlerde de mesela çorbalarımız biraz daha ekonomik. Biz daha çok burada vatandaşa dokunmak istedik. Kimseyle de rekabete girmek derdinde değildik. Tarihimize, gastronomimize ve bu anlamdaki bütün vatandaşlarımızın misafirperverliğine ben kefilim buyursunlar gelsinler. Bir uçak mesafesindeler artık."