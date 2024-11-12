Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: "Tarsus Gastronomi Merkezi, Tarsus'un Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: "Tarsus Gastronomi Merkezi, Tarsus'un Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtıyor"

Geniş Video İzle

Tarsus Belediyesi tarafından tarihi Siptilli Çarşısı'nda yaşama geçirilen Gastronomi Merkezi, kısa sürede lezzet tutkunlarının uğrak yeri oldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Kimseyle rekabet halinde değiliz. Olmayacağız da. Zaten halk lokantamız, kent lokantamız var, çalışıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız gidiyor oradan faydalanıyor. Burası da Tarsus'un yöresel yemeklerinin, geleneksel yöntemlerle yaşatıldığı bir alan” dedi.

12.11.2024 16:22  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi tarafından tarihi Siptilli Çarşısı'nda yaşama geçirilen Gastronomi Merkezi, kısa sürede lezzet tutkunlarının uğrak yeri oldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Ben hep söylüyorum biz yaptığımız her projede esnafla çatışma halinde olmayacağız. Burası Tarsus'un yöresel yemeklerinin atadan dededen gelen mirasımızı yansıttığımız yer" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus kent tarihinde önemli bir yeri olan Siptilli Çarşısı'nın günümüzde Gastronomi Merkezi olarak hizmet vermesini sağladıklarını belirterek, Gastronomi Merkezi'nin Tarsus'un tarihi ve kültürel birikimini yansıttığını söyledi. Boltaç, amaçlarının Tarsus esnafıyla rekabet etmek değil, Tarsus mutfağına özgü yemekleri yaşatmak olduğunu ifade etti. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Gastronomi Merkezi ile ilgili şunları söyledi:

"Tarsus'un çok kadim bir kent olduğunu söylemeye gerek yok. Tarsus 10 bin yıllık tarihe sahip. Bu tarihin içinde gastronomi de olmazsa olmazlarından birisi. Birçok kültüre, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir başkent. Birçok medeniyetin de kültürünü, gastronomisini kabullenmiş, benimsemiş bir kent. Arap kültürü var, Yörük kültürü var, Levanten var, Giritliler var. Birçok kültür burada tüm dinamikleriyle bir araya gelmiş. Biz de gastronomi merkezimizi Tarsus'a kazandırdık. Burada her türlü mutfağa hitap eden, bu bölgenin ürünleri olan ürünlerimizi servis ediyoruz. Gerçekten vatandaşlar, başta Tarsus halkı ve gelen misafirlerimizin tamamı bu bölgenin, bu gastronomi merkezinin sahibi oldu adeta. Güzel bir birlikteliğimiz oldu. Biz çok memnunuz burada Tarsus'umuzun yöresel yemeklerinin tadılması da gerçek manada bu ürünlerin tüm dünyaya açılması bizi mutlu ediyor. Vatandaşlar da buraya geldiğinde yedikleri yemeklerin lezzetine vakıf olduğunda onların yüzündeki bir tebessüm bizi mutlu ediyor.

"Reçeteli yani aslına uygun yemekler yapıyoruz"

Aynı anda 400-500 kişiye servis yapabilecek kapasitemiz var. Bugüne kadar herhalde 10 binlerin üzerinde bir giriş çıkış oldu. Bu önemli bir şey demek ki arzulanan, istenen ve bu b ölgede bir eksikliği tamamlamışız. Bu önemlidir.  Ben ilk gün buraya geldiğimde bu sokak canlı değildi. Esnaf hareketli değildi. Şimdi esnaf canlanıyor, sokak canlanıyor. Demek ki bu gastronomi merkezinin bir de çevresel faaliyetleri var. Ben hep söylüyorum biz yaptığımız her projede esnafla çatışma halinde olmayacağız. Esnaf hakkını kazanacak ama burada da belediye olarak bizler toplumun kanayan yarası varsa, bir açık noktası varsa o kanayan yaraya pansuman yapmamız gerekiyor. Tarsus'ta şimdi analı kızlı veya yüzük çorbası ya da işte ne bileyim Tatar çorbası veya gidip de bir mantının yenilebileceği bir alan yoktu. Kebap, lahmacun, humusu Tarsus'ta her yerde yiyebilirsiniz ama bu saydığım sulu yemekler yoktu. Şimdi bu yemekleri yiyebilecekleri bir alanda var. Alternatif oldu. Dolayısıyla biz bu konuda kimseyle rekabet halinde değiliz. Olmayacağız da. Zaten halk lokantamız, kent lokantamız var çalışıyor. Dar gelirli vatandaşlarımız gidiyor oradan faydalanıyor. Burası da biraz daha böyle Tarsus'un yöresel yemeklerinin ama reçeteli yani tarifine uygun. Atadan dededen gelen mirasımızı burada yansıtıyoruz. Tarsuslulara hayırlı uğurlu olsun.

"Zeytinli sıkmamızın ekmeği farklı, malzemesi bol"

Zeytinli sıkmayı her yerde yiyebiliyoruz. Burada da zeytinli sıkmanın ekmeği farklıdır biraz bilginiz olsun. Normal beyaz ekmekten değil esmer ekmekten yapılır. Malzemesi az değildir bol bol koyarlar içine, zeytinli sıkmamız ayrı ama Tarsuslu olarak bu kente geldiğimde bu kentte yeme isteği bizim mesela yörük kültürümüzde, tren hattının üstü derler, bizim Yörük kesimine çıkın yukarılara dağ kesimine düğün varsa dernek varsa 3 çeşit yemek vardır: Yüssük çorbası derler, yüssük çorbamız vardır. Dövme pilavımız vardır ve kuru fasulyemiz vardır. Bu üçü bizim yukarılarda düğün dernek yapıldığı zaman verilen yemekti. Benim dedem elimden tutardı düğünlere götürürdü orda bu ürünlerle ben çocukluğum böyle geçti. Hayalimde de böyle bir yer vardı bu yerde bende cuk diye oturdu.

"Servis kebap 200 lira, çorbalar daha ekonomik"

Burada yanılmıyorsam 160 gram eti 200 liraya veriyoruz. Bu bir kişilik servis porsiyon kebap. 240 gram et bir buçuk kişilik porsiyon onu da 300 liraya veriyoruz. Herhalde civar esnaflarla onlardan daha ekonomik. Ama lezzet anlamında hepimiz birbirimizle yarışırız. Bu konuda hepimiz iddialıyız. Diğer ürünlerde de mesela çorbalarımız biraz daha ekonomik. Biz daha çok burada vatandaşa dokunmak istedik. Kimseyle de rekabete girmek derdinde değildik. Tarihimize, gastronomimize ve bu anlamdaki bütün vatandaşlarımızın misafirperverliğine ben kefilim buyursunlar gelsinler. Bir uçak mesafesindeler artık."

Kaynak: ANKA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ali Boltaç, Gastronomi, Belediye, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: 'Tarsus Gastronomi Merkezi, Tarsus'un Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
23:23 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
22:41 Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:24 Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış
22:24 CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
22:22 Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 17:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: "Tarsus Gastronomi Merkezi, Tarsus'un Tarihi ve Kültürel Birikimini Yansıtıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.