Tarsus\'ta Kaldırım İşgaliyle Mücadele Devam Ediyor

Mersin'in Tarsus Belediyesi kent genelinde kaldırım işgaliyle mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Denetimlerde masa-sandalye, ürün teşhir stantları ve yasak bölgelere park edilen araçlar tespit edilerek, esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki en yoğun yaya güzergahlarından biri olan Makam mevkiinden başlayıp, kent genelinde ana arter ve ara sokaklar da kaldırım işgaliyle mücadele çalışmalarına devam etti. Zabıta ekipleri, işgal edilen kaldırımlarda esnaf ve vatandaşlara mevzuat hakkında bilgilendirme yaparak, yasal sınırlar konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, çalışmaların uzun soluklu bir düzenleme operasyonu olduğunu belirterek, esnaf ve vatandaşların desteğini istedi.

Denetimlerin sınırlı kalmayacağını belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç,"Tarsus'ta tüm vatandaşlarımızın kaldırımları rahatça ve güvenle kullanabilmesi önceliğimizdir. Özellikle engelli, yaşlı ve çocukların erişilebilirliğini sağlamak ve kaldırım işgallerini önlemek için kararlı bir şekilde denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN