Taşköprü Sarımsağı İçin Pazar Kuruldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü coğrafi işaretli sarımsak için pazar kuruldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Taşköprü sarımsağı için ilçede pazar kuruldu. Taşköprü'de üreticisinin "beyaz altın" olarak adlandırdığı sarımsak hasadının başlamasının ardından sezonun ilk sarımsakları da ilçede kurulan pazarda satışa sunulmaya başlandı. Taşköprü sarımsağının pazarda satışının başlamasıyla sebebiyle tören düzenlendi. Sezon açılışı törenine Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

Başkan Arslan, pazarı gezerek sarımsak üreticilerine gezerek bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda küçük boy sarımsak 90, orta boy 140-160, büyük boy 160-200, duble sarımsak ise 200-230 lira aralığında alıcı bulmaya başladı.

Taşköprü sarımsağının yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördüğünü belirten Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Yeni sezon sarımsak pazarımızın açılışını, dualar eşliğinde ve kurban keserek gerçekleştirdik. Taşköprü'müzün bereketli topraklarında büyük emeklerle yetiştirilen 'beyaz altınımız' sarımsak, pazarındaki yerini almaya başladı. Sabahın erken saatlerinde çiftçilerimizle bir araya gelerek hem hasbihal ettik hem de ilk pazarlıklara şahitlik ettik. Hatta sezonun ilk sarımsak pazarlığını biz de yaparak, pazarın bereketine ortak olduk. İlk satışın yapıldığı orta boy ürün 140 TL'den alıcı buldu. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diliyorum. Taşköprü sarımsağının ünü ve değeri her geçen gün artmaya devam edecek" dedi. - KASTAMONU