Taşmedreseli Ülkücüler iftar verdi

Taşmedreseli Ülkücüler, İstanbul'da Fatih Belediyesinin Topkapı Kaleiçi Sosyal Tesislerinde iftar yemeği verdi.

Fatih Belediyesinin Topkapı Kaleiçi Sosyal Tesislerindeki iftar yemeğinde Taşmedreseli Ülkücüler Derneği Başkanı Mustafa Dülger, Ülkü Ocakları İstanbul eski İl Başkanı Erdem Karakoç ve MHP eski Milletvekili Ahmet Çakar birer konuşma yaptı.

Erdem Karakoç yaptığı konuşmada, Osmanlı Türkiyesi'nde Türkiye Cumhuriyeti inşa edilirken herkesin ortak bir düşüncesi olduğunu belirterek, "Bu düşünce devlet yıkılmasın, gavur bizi yönetmesin idi. Bu anlayış günümüzde hala devam etmektedir. Türk milleti dini ve milli değerlere bağlı liderler istemektedir. Ülkücü hareket de bu düşüncededir. Ülkücüler şehitler ve gaziler topluluğudur. Nizam-ı Alem ve Türk-İslam Ülküsü yolunda faaliyet göstermektedirler" dedi. - İSTANBUL