Tatil ödüllü masal yarışması

DÜZCE(İHA) – Turizm Haftasında her yol bir masala, her masal Düzce'ye çıkıyor tatil ödüllü coğrafi işaretli masal yazma yarışması düzenleniyor.

Düzce Valiliği himayelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle, Turizm Haftası dahilinde düzenlenen gençlerden kardeşlerine coğrafi işaretli masal yazma yarışması düzenleniyor.

Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımına katkı sağlaması beklenen yarışma ile şehirdeki tüm kesimlerin coğrafi işaretli ürün bilincine de ulaşması hedefleniyor. Düzce'deki tüm kamu ve özel sektör dinamiklerinin son dönemde yapmış oldukları turizm atağının bir ayağı olacak olan yarışmada orta öğretim kademesindeki gençlerden; Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerini hayal gücüyle harmanlayarak kardeşlerine ilham olacak masallar yazmaları bekleniyor.

2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesi sebebiyle, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül olarak aileleriyle birlikte Akçakoca'da tam pansiyon tatil armağan edilecek. - DÜZCE