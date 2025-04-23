Tatvan\'da 23 Nisan Coşkusu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tatvan Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tatvan Vakıfbank İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği programda şiirler ve gösteriler büyük beğeni aldı.

Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, ilçe protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS