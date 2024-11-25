Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

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Tatvan'da kaygan yolda otomobil kaza yaptı, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

25.11.2024 22:17
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Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; kaza Tatvan - Hizan Karayolunun Kırkbulak Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 E 5407 plakalı Chevrolet Croze marka otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan A.A., B.A., F.A., ve N.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Tatvan\'da trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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