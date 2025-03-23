Tavşanlı'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Tavşanlı'da Kaza: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

23.03.2025 16:16
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Hayrettin G. idaresindeki 48 RP 164 plakalı otomobili seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki 43 ABC 704 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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