Tavşanlı'da Kıble Yanlışlığı Düzeltildi

Tavşanlı'da 74 Yıllık kıble yanlışlığına son verildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 1951 yılında inşa edilen Aşağı Tekke Camii'nin kıble yönündeki 74 yıllık yanlışlık, yapılan düzenleme ve tadilat çalışmalarıyla düzeltildi.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zamanın şartlarında kıblesi tayin edilirken kıble istikametinde biraz sapma olduğunu ve böylelikle ibadete açıldığını, o zamanının şartlarında imkanlar bu ölçüde olduğu için herhangi bir tadilata gidilmemiş olduğunu ifade ettikten sonra şu açıklamalarda bulundu.

Müftü Asan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 45 dereceye kadar olan kıble sapmalarına yönelik fetvası bulunduğunu, ancak imkanlar dahilinde en doğru kıble yönüne düzeltme yapılmasının tavsiye edildiğini ifade etti. Asan; "Vatandaşlardan gelen talepler ve müftülüğün çalışmaları sonucunda, camide yaklaşık 30 derecelik bir sapma tespit edildi. Caminin mimari yapısı göz önünde bulundurularak, cemaat kaybını en aza indirecek bir proje geliştirildi. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yeniden düzenlenirken, halılar da tam kıble yönüne uygun şekilde yerleştirildi."

Müftü Asan, yapılan düzenlemeyle caminin kıble yönünün doğru hale getirildiğini ve ibadete açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, daha önce camide kılınan namazların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası doğrultusunda makbul olduğunu ve kıble açısından herhangi bir eksiklik bulunmadığını belirterek vatandaşların içlerinin rahat olmasını istedi.

Tadilat çalışmalarında katkısı bulunan Tavşanlı esnaflarına teşekkür edildi.