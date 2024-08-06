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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle Çevre Yolu üzerinde park halindeki Mahmut D. idaresindeki 20 AVY 23 plakalı kamyona, arkadan gelen Duhan Ü. idaresindeki 43 AGF 836 plakalı motosiklet çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri olay yerinde yaralı motorsiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Harun K.'ya ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.