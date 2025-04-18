Tayfur Birtane\'den Anlamlı Proje

Diyarbakır'da sosyal medya fenomeni olan Tayfur Birtane, 5 yıldır aralıksız sürdürdüğü anlamlı projesiyle hem yerel halkın hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topluyor. Canlı yayın açarak izleyicileriyle etkileşime geçen Tayfur, yayın sırasında isteyenlerin katkılarıyla simit ve meyve suyu alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Diyarbakır'da sosyal medya fenomeni olan Tayfur Birtane önemli bir çalışmaya imza attı. Birtane 5 yıldır canlı yayınlardan gelen bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin karınlarını doyurmaya çalışıyor. Yayında izleyenler, kaç adet simit ve meyve suyu dağıtılmasını istiyorlarsa bağış yapıyor, Tayfur Birtane de bu ürünleri çocuklara, seyyar satıcılara, ihtiyaç sahiplerine ve hatta yabancı turistlere ücretsiz olarak ulaştırıyor. Diyarbakır'a gelen turistlerle de kaynaşmayı ihmal etmeyen Tayfur Birtane, onlara Türk misafirperverliğini simit ve meyve suyu ikram ederek gösteriyor. Bu davranışıyla hem yerel halkın hem de turistlerin gönlünü kazanıyor.

Yaptığı bu anlamlı çalışmayla ilgili konuşan Tayfur Birtane, yaklaşık 5 yıldır sosyal medyada olduğunu söyledi. Birtane, "İlk simit getirdim dağıtmaya başladım canlı yayın açtım baktım insanların ilgisini çekmeye başladı. Burada arabacılar var, çocuklar var, öğrenciler var geliyorlar ben canlı yayında soruyorum diyorum ki 'Hayır yapmak isteyen var mı?' Onlar da diyor ki 10 tane, 20 tane, 30 tane parayı atınca ben orada insanlara bir meyve, suyu bir simit veriyorum onlar da mutlu oluyor, öğrenciler okula gidince mutlu oluyor, herkes mutlu oluyor. Allah hayır yapanlardan hepsinden razı olsun. Hayırseverler çoktur. Allah onların gönlüne göre versin inşallah.

Kendisinin de her gün 30 veya 40 adet simit ile meyve suyunu dağıttığını ifade eden Birtane, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de niyet etmişim. Ben sağ olduğum sürece her gün 30 adet, 40 adet dağıtıyorum anne ve babamın hayrına. Ben başlıyorum dağıtmaya millete giriyor hoşuna gidiyor onlar da başı dağıtmaya." - DİYARBAKIR