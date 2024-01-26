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Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu - Son Dakika
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Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu

Tayland'ın Chiang Mai kentinde bir yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısından kendi kolunu keserek kurtuldu. Olay sonrası turist hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Tayland\'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
26.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 12:11
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Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısından kendi kolunu keserek kurtuldu.

Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün yaşanan olayda gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı. Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayı tarafından kafese doğru çekildi. Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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