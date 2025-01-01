TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçsal\'ın Cenazesine Katıldı

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Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da vefat eden kanaat önderinin cenaze törenine katıldı.

Afyonkarahisar'lı kanaat önderlerinden Ünal Kılıçsal (67) sabah karşı geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kılıçsal için Paşa Cami'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kılıçsal ailesinin sevenleri katıldı. İkindi namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası Kılıçsal Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kurtulmuş'un cenaze töreninin ardından kentten ayrılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR