19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesince Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-85, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Mudanya BUDO iskelesine yanaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-85 gemisine gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekindi. Geminin içini gezme fırsatı da buldu. Güverteye çıkan gencinden yaşlısına, gemiye hayran kaldı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › TCSG-85 Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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