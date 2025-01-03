TEÇ-SEN'den Memur Zammına Tepki - Son Dakika
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TEÇ-SEN'den Memur Zammına Tepki

TEÇ-SEN\'den Memur Zammına Tepki

TEÇ-SEN Kayseri Başkanı Yılmaz, memur maaşlarındaki %11 zamma karşı çıkarak alım gücünün düştüğünü belirtti.

03.01.2025 11:28
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Türkiye Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Yılmaz, memurlara yapılan yüzde 11 oranındaki zamma tepki göstererek; "Bekar memurlar evlenemiyor, evlenenler geçinemiyor" dedi.

TEÇ-SEN Kayseri Şubesi üyeleri, memur maaşlarına yapılan yüzde 11'lik zamma tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Burada konuşan TEÇ-SEN Kayseri Şube Başkanı Ferhat Yılmaz; "TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklandı ve kamu çalışanlarının 2025 yılı ilk altı aylık dönemi için maaşlarında yapılacak artış oranı kesinleşti. TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03 olarak açıklanmış olup, 6 aylık enflasyon yüzde 5 olmuştur. Bu durumda kamu çalışanları toplu sözleşmede bizim asla kabul etmediğimiz ama yetkili, etkisizlerin altına imza attığı yüzde 6 zammın üzerine yüzde 5 enflasyon düzeltmesi alacak ve toplamda maaşlarında yüzde 11 artış olacaktır. Zamdan söz edebilmek için mevcut durumun çoğalması, şartların iyileşmesi ve alım gücünün artmış olması gerekmektedir. Oysa kamu çalışanlarının maaşlarında sayısal olarak artış olsa da alım gücü azalmış, kamu çalışanlarının alım gücü her geçen gün düşmüştür" dedi.

Yılmaz; "Bundan 15 yıl önce kamu çalışanları birikim yapabiliyor, borçta olsa en azından evini ve arabasını alabiliyordu. Bugün ise bırakın birikim yapmayı, bekar memurlar evlenemiyor, evliler geçinemiyor. Emekliliği hak edenler emekli olamıyor, emekli olanlar ise insanca yaşayamıyor. Bu bir zam değil, olsa olsa cüzi miktarda enflasyon düzeltmesidir. Kamuoyunda da bunun böyle bilinmesini ve telaffuz edilmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEÇ-SEN'den Memur Zammına Tepki - Son Dakika

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