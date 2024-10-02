TEDAŞ'tan 1.5 Milyon Arıza İhbarı - Son Dakika
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Yerel

TEDAŞ'tan 1.5 Milyon Arıza İhbarı

TEDAŞ'ın Elektrik Arıza İhbar Uygulaması ile 1.5 milyon ihbar alındı; sorunlar hızla çözümleniyor.

02.10.2024 16:31
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması'ndan bugüne kadar 1 buçuk milyona yakın ihbar alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından, geliştirilen ve kullanımına sunulduğu günden bu yana yoğun ilgi gösterilen 'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' bugüne kadar 520 bin kullanıcı tarafından indirilirken, söz konusu uygulama üzerinden 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde 1 buçuk milyona yakın ihbar alındı. Bırakılan ihbarların tümü uygulama sayesinde çözüme kavuşturuldu.

Sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi amaçlanıyor

İlk olarak 2019 yılında vatandaşların kullanımına sunulan uygulamanın ilk versiyonu sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik hizmet veriyorken, 2023 yılında yapılan geliştirmeyle Elektrik Arıza İhbar Uygulamasına dönüştürüldü. Yapılan bu geliştirme ile uygulamaya sokak aydınlatma arızaları dışında; 'elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına ilişkin ihbarların yapılması bırakılması sağlanırken, kullanıcıların yapmış olduğu ihbara ilişkin geri bildirim bırakması ve sonuçlanan ihbarların silinmesi gibi yenilikler eklendi.

Türkiye'ye özel şirketler tarafından yürütülen elektrik dağıtım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde vatandaşlara sunulması amaçlanan uygulamayla elektrik dağıtımında karşılaşabilecek sorunların çözümünde kamunun da bu tür mekanizmalar üretmesinin önünün açılması da hedeflendi.

"İhbarlar otomatik konum alma özelliği sayesinde dağıtım şirketlerine iletilerek çözüme kavuşturuluyor"

Uygulama üzerinden bildirilen ihbarlar otomatik konum alma özelliği sayesinde TEDAŞ'la birlikte aynı anda ilgili dağıtım şirketlerine iletilerek çözüme kavuşturuluyor. İhbarlarda yer alan, arıza ya da kesintilere müdahale işlemleri TEDAŞ tarafından da ayrıca takip ediliyor. Kullanıcıların ihbar olarak bıraktığı arızaların elektrik dağıtım şirketi tarafından mevzuatta belirtilen, en erken 24 saat ile en geç 144 saat içerisinde çözüme kavuşturuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEDAŞ'tan 1.5 Milyon Arıza İhbarı - Son Dakika

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