Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı

Adıyaman'da, yaralı halde bulunan ve tedavi ettirilen nesli tehlikede olan küçük akbaba, doğaya salıverildi.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen nesli tehlikede olduğu belirtilen küçük akbaba, burada tedavi altına alındı. Bir süre tedavi edilerek sağlığına kavuşan küçük akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleşim alanına uzak bir bölgede doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN