Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı

22.05.2022 16:25
Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı

Adıyaman'da, yaralı halde bulunan ve tedavi ettirilen nesli tehlikede olan küçük akbaba, doğaya salıverildi.

Adıyaman'da, yaralı halde bulunan ve tedavi ettirilen nesli tehlikede olan küçük akbaba, doğaya salıverildi.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen nesli tehlikede olduğu belirtilen küçük akbaba, burada tedavi altına alındı. Bir süre tedavi edilerek sağlığına kavuşan küçük akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleşim alanına uzak bir bölgede doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı
Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı - Son Dakika


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