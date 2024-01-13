Tekirdağ\'da teröre ve İsrail\'e lanet yürüyüşü düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde teröre ve İsrail'e lanet yürüyüşü düzenlendi.

Tekirdağ'da da STK üyeleri Köprübaşı mevkisinde bir araya gelerek, ellerinde dövizler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet Caddesi'nden valilik önüne kadar slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Valilik önünde sona eren yürüyüşte, terörü ve İsrail'i lanetleyen sloganlar atıldı. - TEKİRDAĞ