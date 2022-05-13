Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı - Son Dakika

FERHAT AKGÜN
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi, siyah akmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Silivri ilçesi sınırları içinde doğan ve Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde Marmara Denizi'ne dökülen dere, siyah akmaya başladı.
Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, "Derenin yakın bölgelerdeki sanayi tesislerinden kirlendiğini düşünüyoruz. Kimyevi madde üreten tesisler bölgede bulunuyor. Dere zaman zaman siyah akardı ama böylesini ilk defa görüyoruz" dedi.
Kaynak: ANKA
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