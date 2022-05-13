Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı

13.05.2022 23:07
Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi, siyah akmaya başladı.

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi, siyah akmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Silivri ilçesi sınırları içinde doğan ve Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde Marmara Denizi'ne dökülen dere, siyah akmaya başladı.

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, "Derenin yakın bölgelerdeki sanayi tesislerinden kirlendiğini düşünüyoruz. Kimyevi madde üreten tesisler bölgede bulunuyor. Dere zaman zaman siyah akardı ama böylesini ilk defa görüyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
ATIKLARLA SİYAHA DÖNÜŞEN KINIKLI DERESİ MARMARA DENİZİ'NE AKIYOR ATIKLARLA SİYAHA DÖNÜŞEN KINIKLI DERESİ MARMARA DENİZİ'NE AKIYOR Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti

Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı - Son Dakika


Son Dakika
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 23:11:14. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement