Teknoloji Bağımlılığı Konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Amfisi'nde "Teknoloji Bağımlılığı" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Operatör Dr. Selçuk Eskiçubuk, teknoloji bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan dijital bağımlılığın akademik başarıyı ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Eskiçubuk, aşırı sosyal medya ve dijital oyun kullanımının uyku bozuklukları, dikkat eksikliği ve depresyon gibi problemlere neden olabileceğini belirtti.

Teknoloji ile bilinçli ve dengeli bir ilişki kurulması gerektiğinin altını çizen Eskiçubuk, sağlıklı bir yaşam için dijital dünyanın kontrollü kullanımının önemine dikkat çekti. - KÜTAHYA