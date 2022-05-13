Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirildi

13.05.2022 17:38
Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirildi

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öncülüğünde düzenlenen "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öncülüğünde düzenlenen "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri gerçekleştirildi.

Gümüşova Belediyesi Konferans Salonu'nda Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı birinci sınıf öğrencisi Duygu Küçüktepe'nin açılış konuşmasıyla başlayan programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetim Daire Başkanlığı uzmanları Hediye Özgen Ural ve Demet Karakuş konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar sunumlarında: ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin tarihçesi ve 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamının temin edilmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltması, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirler konusunda da detaylı bilgiler aktaran konuşmacılara teşekkür belgeleri, katılımcılara da katılım sertifikaları verildi. - DÜZCE

Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirildi
Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirildi - Son Dakika


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