Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği yaz kursları devam ediyor. Bu kapsamda çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslar arasında halk oyunları yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, açtığı kurslar ile çocuklara hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen yaz kurslarından halk oyunları da çocukların ilgisi ile devam ediyor. Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'de düzenlenen halk oyunları kursu, 24 çocuk ile gerçekleştiriliyor. Kursa katılan 7-14 yaş arası çocuklar, zeybek, Üsküp yöresi, Eskişehir yöresine ait halk oyunlarını öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa Hattı'na ulaşabiliyor.