Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor

15.08.2022 15:12
Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği yaz kursları devam ediyor. Bu kapsamda çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslar arasında halk oyunları yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği yaz kursları devam ediyor. Bu kapsamda çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslar arasında halk oyunları yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi, açtığı kurslar ile çocuklara hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen yaz kurslarından halk oyunları da çocukların ilgisi ile devam ediyor. Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'de düzenlenen halk oyunları kursu, 24 çocuk ile gerçekleştiriliyor. Kursa katılan 7-14 yaş arası çocuklar, zeybek, Üsküp yöresi, Eskişehir yöresine ait halk oyunlarını öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa Hattı'na ulaşabiliyor.

YORUMLAR
500
Tepebaşı Belediyesi Balkanlar'a uzandı Tepebaşı Belediyesi Balkanlar'a uzandı Toplum destekli polis vatandaşı bilgilendirdi Toplum destekli polis vatandaşı bilgilendirdi
Kaynak: ANKA

Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
14:23 Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Alanya maçı sonrası taraftardan özür diledi
14:10 Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu İsveç'e pahalıya mal oldu
14:46 2 gün önce polisten özür dilemişti! Bugün 15. kattan atlayıp canına kıydı
14:55 Beykoz'da sağanağa dayanamayan spor salonunun çatısı yerle bir oldu
14:10 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı
14:46 Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı
13:15 Afyonkarahisar'da 7 metrelik menfezden aşağı düşen minibüsteki 2 kişi feci hayatını kaybetti
13:15 Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Soysuzlar ihanetlerinin sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 15:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Çocuklar Halk Oyunlarını Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement