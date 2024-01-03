Tepebaşı Belediyesi\'nin Milli Mücadele Sergisi

Tepebaşı Belediyesi'nin "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir'in kurtuluşunu öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilinci ve milli olayların önemi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" projesi de Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor.

Sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşan ve Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergisi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor. Milli İrade İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, sergiyi gezerek dönemi anlatan görselleri ve belgeleri görme şansı buldu.

BELGESEL VE KİTAP SERİSİYLE TARİHE NOT DÜŞÜLÜYOR

Kent arşivi için büyük bir katkı olarak dikkat çeken belgesel de Milli Mücadele'de Eskişehir'in öyküsünü anlatıyor. Hazırlanan belgesel, görsel olarak Milli Mücadele yıllarının tarihseverlere anlatımını kapsıyor. Belgesel, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube sayfasından izlenebiliyor.

Eskişehir'de İşgal ve Direniş, Eskişehir'in Kurtuluşu, Milli Mücadelede Eskişehir'de Sol, Yunan Arşiv Kayıtlarında İşgal Eskişehir'i ve Milli Mücadele ve Eskişehir adlı kitaplardan oluşan "100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" serisi 5 kitaptan oluşuyor. Her biri farklı araştırmalar ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir'in Milli Mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor. Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne uluşabiliyor.

Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesini konu alan sergi ise Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında yer alıyor.