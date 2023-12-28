Tepebaşı Belediyesi Tarım Üreticilerine Eğitim Verdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen meyve bahçe tesisi ve budama konulu eğitim, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Tepebaşı Belediyesi, tarım üreticilerine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Meyve bahçesi tesis edecek olan veya meyve bahçesi olan üreticilerin daha bilinçli üretim yapabilmeleri amacı ile başta budama olmak üzere meyvecilik ile ilgili olarak Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen eğitimin ikinci etabına yaklaşık 94 üretici katıldı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler, 2 gün sürdü. Eğitimde; meyvecilikte fidan seçimi, meyve bahçesi ve üzüm bağı tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama teknikleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, sulama, bitki besleme, bölgemizde görülen bazı hastalık ve zararlılar ile mücadele konuları işlendi.

Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi hakkında üreticilere detaylı bilgiler verildi ve üreticiye sağlayacağı faydalardan bahsedildi. Eskişehir'de ilk defa uygulanan proje kapsamında; Tepebaşı'nda tarımsal faaliyet gösterilen 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede istasyonlar kuruldu. Ayrı iklimsel özelliklere sahip Beyazaltın, Cumhuriyet, Kavacık, Yusuflar ve Takmak mahallelerinde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek.

Eğitim sonunda üreticilere, katılım belgesi verilirken, eğitimleri çok faydalı bulduklarını belirten bahçe sahipleri de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Aralık ayında iki grup halinde gerçekleşen meyve bahçe tesisi ve budama konulu eğitime, toplam 164 üretici katıldı.