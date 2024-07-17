Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursları Devam Ediyor

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin 29 farklı merkezde ve 13 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Satranç eğitimlerine katılan çocuklar da güvenli bir ortamda beyin jimnastiği yaparak tatillerini değerlendiriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sunmak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Kursları kapsamında satranç kursları devam ediyor. Satranç eğitimlerine katılan öğrenciler yaz tatilini verimli biçimde geçirmenin keyfini yaşıyor. Esentepe Belde Evi'nde uzman eğitmenler gözetiminde 6-12 yaş arası 33 çocuk, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor. Öğrenciler, süratli, doğru ve çabuk düşünebilme ve olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştiriyor. Beyin jimnastiği ve düşünme güçlerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR