Tercan'da 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tercan'da 19 Mayıs Kutlamaları

Tercan\'da 19 Mayıs Kutlamaları

Tercan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı kapsamında yürüyüş ve spor etkinlikleri düzenlendi.

20.05.2025 07:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kutlama programı çerçevesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayıp Hükümet Konağı önünde sona erdi. Spor salonunda devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, liseler arası voleybol turnuvası final maçı ve 15 - 21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının verilmeyle son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

19 Mayıs kutlamaları, Yerel Haberler, 19 Mayıs, erzincan, Gençlik, Tercan, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tercan'da 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Aslan köşeyi döndü İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Galatasaray’dan ayrılıyor mu Osimhen’den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda

07:20
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
04:19
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:30
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
09:46
Torreira’nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
09:36
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Atatürk sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:40
Kapadokya’da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 07:43:07. #7.11#
SON DAKİKA: Tercan'da 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.