Tercan\'da 19 Mayıs Kutlamaları

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kutlama programı çerçevesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayıp Hükümet Konağı önünde sona erdi. Spor salonunda devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, liseler arası voleybol turnuvası final maçı ve 15 - 21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının verilmeyle son buldu. - ERZİNCAN