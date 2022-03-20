Tespih ekspertizi - Son Dakika

Bursa'da tarihi Tahtakale'de tespih ticareti yapan Temel Cengiz, ekspertiz hizmeti de veriyor. 30 yıldır bu işle uğraşan Cengiz, her türlü tespihe değer biçiyor. Atasından dedesinden miras tespih kalanlar da Cengiz'in kapısını çalıyor.

Tespih işinde 3'üncü kuşak olarak hizmet veren Temel Cengiz, tam bir uzman. Cengiz, Türkiye'deki tespihler hakkında bilgi almak için 10 yıl boyunca gezmedik il bırakmadı.

Türkiye'deki tüm tespih ustalarını gezip eserler hakkında bilgi alarak uzmanlaştı. Ailesi de 3 kuşaktır tespihçilik yapan Cengiz, şimdi ekspertizlik yapıyor.

Elindeki tespihin değerini öğrenmek isteyenler Temel Cengiz'in kapısını çalıyor. O da 10 lira karşılığında bilirkişilik yapıyor, müşterilerine bilgi veriyor. Temel Cengiz, iş yerinde 150 çeşit tespih satıyor. Tam bir tespih tutkunu olan esnaf; herkesi dükkanına bilgi almak için bekliyor.

Bu işi 3'üncü kuşak olarak yaptığını ifade eden Temel Cengiz, "Bu işi dedem başlatmış, babam devam ettirmiş. Şimdi bize miras kaldı. Biz de çocuğumuza öğretiyoruz. 30 yıldır aktif olarak tespih işiyle uğraşıyorum. Bu iş benim için bir tutku haline geldi. Severek yapıyorum. Tespihler hakkında daha fazla bilgi edinmek için 10 yıl Türkiye'de gezmediğim il kalmadı. Tüm ustalardan bilgi aldım. Tespihler hakkında ustalaştım. İmalatının yanında ekspertiz hizmeti de veriyorum. Elinde değerli tespihi olduğunu düşünenler bize gelip danışıyor. Biz de onlara değerinin ne kadar olduğunu, hangi malzemeden yapıldığını söylüyoruz. Dükkanımda 150 çeşit üründen yapılmış tespih var bu işi benden sonra da çocuğum devam ettirecek inşallah" dedi.

Temel Cengiz'in işyerindeki tespih çeşitleri 50 liradan 10 bin liraya kadar değişiyor. - BURSA