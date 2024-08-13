TFF Antrenör Eğitim Programları Erzurum\'da Devam Ediyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Ağustos ayında Erzurum'da düzenlenen antrenör eğitim programları UEFA B 43.2, UEFA B 44.2 UEFA B 45.2 aşamaları ile yoğun şekilde devam ediyor.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, "Antrenör Eğitim Programlarında aday antrenörlerle saha çalışmalarının yanı sıra hedef belirleme, problem çözme, iletişim ve liderlik becerilerini ve yeterlik seviyelerini artırmalarını hedefliyoruz. Bu meyanda tüm programlarımızda yaşanmışlıkları ve tecrübeleri ile aday antrenörlerimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz teknik adamları konuk ediyoruz. " ifadelerine yer verdi. Ağustos ayı Antrenör Eğitim Programları çerçevesinde düzenlenen söyleşide Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İletişim ve Liderlik" konu başlığı altında bilgi ve tecrübelerini aday antrenörlerle paylaştı. Kutlu, söyleşide futbol felsefesi, iletişim kanalları, liderlik tarzı ve insani değerler ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Söyleşinin ardından programda görevli antrenör eğitimcileri Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'ya A Milli Takım forması hediye etti. Erzurum'da gerçekleştirilen eğitimlerde Antrenör Eğitim Programı Müdürü Emrah Aykurt ile antrenör eğitimcileri Nur Mustafa Gülen, Ahmet Gün, Ömer Aysan Barış, Kemal Coşkun, Ozan Yılmaz, Altan Aksoy, Furkan Köseoğlu, Aydın Yılmaz ve Aşkın Çift görev alıyorlar. - ERZURUM