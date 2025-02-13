TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'dan Emniyet Müdürü\'ne Ziyaret

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a A Milli Takım forması hediye etti.

13.02.2025 16:33
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Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürlü Yıldız'a A Milli Takım forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Fatih Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü merkez binasında gerçekleşen ve gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinin bulunulduğu görüşmeye TFF Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul Mil Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim ederken, Selami Yıldız ise Başkan Hacıosmanoğlu'na bir plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika

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