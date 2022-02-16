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THK Zonguldak'ta 97. kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika

THK Zonguldak'ta 97. kuruluş yıldönümünü kutladı

16.02.2022 15:54
THK Zonguldak'ta 97. kuruluş yıldönümünü kutladı

Türk Hava Kurumu (THK) Zonguldak İl Şubesi kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Türk Hava Kurumu (THK) Zonguldak İl Şubesi kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törene Türk Hava Kurumu(THK)İl Başkanı Nihat Aygün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türk Hava Kurumu(THK)İl Başkanı Nihat Aygün THK'nın 97. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu içinde olduğunu belirterek şunları söyledi.

"Türk Hava Kurumu Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşlarının Türk Ulusuna en değerli armağanı ve emanetidir. 16 Şubat 1925'de Ulu Önderin direktifleriyle Türk Teyyare Cemiyeti kurularak havacılık alanında batıyla yarışmanın bayrağını açmıştır. Bugün 97 yaşına basan Türk Hava Kurumu Kadirşinas vatandaşlarımızın ve yerel yöneticilerimizin destekleriyle 97 yıldan beri Atatürk'ün kendisine yüklemiş olduğu misyon doğrultusunda gençlere havacılığı sevdirmek, havacı gençlik yetiştirmek, havacılığı yurt genelinde, havacılık araç ve gereçlerini üretmek üzere kurulmuş ve 97 yıldır; Binlerce pilot, paraşütçü, planörcü, yamaç paraşütçü yetiştirmiş 100 bin gencimize model uçak eğitimi vermiştir. Ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesini kurarak tüm öğrencilerimize başarılı bir öğrenim sürdürmek ve meslek sahibi edinmeleri sağlanmaktadır. Havacılık sektöründeki hızlı gelişmeler nedeniyle pilot açığını kapatmak üzere pilot kursları açmaktadır. Şu anda THY pilotlarının önemli bir bölümü THK tarafından yetiştirilmektedir. Ankara/Etimesgut, İzmir/ Selçuk, Eskişehir/ İnönü, Antalya/Karain, Erzincan bölgelerindeki uçuş okulları ile havacılık eğitim merkezleri ülke çapına yayılmaktadır. Türk Hava Kurumu halktan aldığını halka vermektedir. Elde ettiği gelirleri, tamamen havacılık eğitim ve faaliyetlerinde kullanmaktadır. Bu gelirler Türk gençliğine eğitim, teçhizat olarak geri dönmektedir. Kurum, bütün imkan ve kabiliyetini havacılığın gelişmesi ve yaygınlaşması için kullanmaktadır. Türk Hava Kurumu'nu güçlendirmek, yaşatmak görevlerimizden öte yurttaşlık borcumuzdur. Atamızın bizlere mirası Türk Hava Kurumu Türkiye Cumhuriyeti ile sonsuza dek yaşatılacaktır" dedi. - ZONGULDAK

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Mustafa Kemal Atatürk, Havacılık, Zonguldak, Thk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel THK Zonguldak'ta 97. kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THK Zonguldak'ta 97. kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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