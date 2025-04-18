Thomas Bösl'e Türk-Alman Dostluk Ödülü - Son Dakika
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Yerel

Thomas Bösl'e Türk-Alman Dostluk Ödülü

Alman turizmci Thomas Bösl, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirdiği için ödüllendirildi.

18.04.2025 11:16
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Haber: İlhan Baba

(SALZBURG) – Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimine ve 35 yılı aşkın süredir Türk turizmine verdiği katkılarla tanınan Alman turizmci Thomas Bösl, kültürlerarası diyaloğa, Türk turizminin Almanya'daki tanıtımına sunduğu katkılardan ve Türk-Alman dostluk köprüsünü güçlendiren çalışmaları nedeniyle "Türk-Alman Dostluk Ödülü - Kybele" dostluk ödülünü teslim aldı.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimine ve 35 yılı aşkın süredir Türk turizmine verdiği katkılarla tanınan Alman turizmci Thomas Bösl, Türk-Alman dostluk ödülü'ne layık görüldü. Quality Travel Alliance (QTA) sözcüsü ve Raiffeisen Touristik Group (RTG) Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olan Bösl, Almanya'da her yıl yaklaşık 800 milyon Euro'luk Türkiye tatili satışına imza atarak Türk Rivierası'nı Almanya'nın en popüler destinasyonlarından biri haline getirdi. Türkiye'ye duyduğu sevgiyi sadece iş değil, bir gönül meselesi olarak tanımlayan Bösl, ödül konuşmasında, "Türkiye benim için sadece bir destinasyon değil; bu bir sevda meselesi" dedi.

Törende konuşan Almanya-Türkiye Dostluk Federasyonu (DTF) Genel Başkanı Cihan Sendan, Thomas Bösl'ü "Türk-Alman turizminde öncü bir vizyoner ve ağ kurucu" olarak tanımlayarak, son 40 yılda sekiz milyonu aşan turist sayısına ulaşan ilişkilerde Bösl gibi isimlerin payının büyük olduğuna dikkat çekti.

Türk kökenli iş insanı Zafer Ertem de törende yaptığı konuşmada, Bösl'ün 25 yıldır iki ulus arasında köprüler kurduğunu belirterek, "Bösl'ün liderliğinde binlerce Türk ve Alman turizmciyi bir araya getiren kongre, fuar ve seminerlerle sektör profesyonelleri arasında kültürel alışveriş için kalıcı platformlar oluşturuldu," dedi.

Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ise, Thomas Bösl'ün Türkiye'nin yaşadığı kriz dönemlerinde dahi ülkeye gelerek destek vermesinin sektör nezdinde büyük saygı topladığını vurguladı.

Bavyera eski Başbakanı Beckstein'den kutlama mesaj

Birçok seçkin davetlinin katıldığı Salburg'daki törende, Bavyera Eyaleti eski Başbakanı Dr. Günther Beckstein, gönderdiği kutlama mesajında Bösl'ün kültürlerarası değişimi teşvik eden projeleri ve güçlü iş birliği ağlarıyla her iki ülke arasındaki turistik ilişkileri ileri taşıdığını belirtti.

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Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Almanya, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Thomas Bösl'e Türk-Alman Dostluk Ödülü - Son Dakika

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