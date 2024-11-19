THY Tahran Seferini İptal Etti

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Türk Hava Yolları (THY), bugün yapacağı Tahran seferini olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapacağı Tahran seferini olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Tahran meydanda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.TK 874 İstanbul-Tahran, TK 875 Tahran-İstanbul" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL