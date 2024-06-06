THY'ye ait İstanbul-Panama seferinde acil durum yaşandı - Son Dakika
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THY'ye ait İstanbul-Panama seferinde acil durum yaşandı

Türk Hava Yolları'na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris'e divert kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul'a yönlendirildi. Uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Acil durumun nedeni ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

06.06.2024 21:21
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Türk Hava Yolları'na ait TK801 sefer sayılı İstanbul- Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris'e divert kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul'a yönlendirildi. Uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı. Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul'a yönlendirildi. Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY'ye ait İstanbul-Panama seferinde acil durum yaşandı - Son Dakika

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