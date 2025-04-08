Ticari Taksi ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Ticari Taksi ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

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Antalya Manavgat'ta ticari taksi ile kamyonet çarpıştı, 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

08.04.2025 12:18
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Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya Manavgat'ta ticari taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Mustafa O.'nun kullandığı 07 J 0110 plakalı ticari taksi, Acısu Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkan Süleyman Ş.'nin kullandığı 34 EN 0104 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Araçlarda büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada araç sürücüleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan Sezai K. ve Reşit E. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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