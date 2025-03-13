TİKA'dan Gazze'ye Ramazan Desteği - Son Dakika
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Yerel

TİKA'dan Gazze'ye Ramazan Desteği

TİKA, Gazze'de Ramazan'da 2500 aileye gıda paketi ve 100 bin iftar yemeği dağıtacak.

13.03.2025 10:57
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gazze'de bu Ramazan ayında da gıda paketi dağıtım ve iftar programı düzenleyerek Filistinlilerin yanında oldu.

TİKA, savaşın ağır yıkıma uğrattığı Gazze'de Ramazan ayında insani yardım çalışmalarını sürdürdü. 2023 yılının Ekim ayında başlayan savaşta yaklaşık 50 bin Filistinli hayatını kaybederken, 110 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'de konutların yüzde 90'ının zarar gördüğü ve yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edildiği bu süreçte, yardım girişlerinin kısıtlanması nedeniyle gıda, su ve sağlık hizmetleri büyük bir kriz haline geldi.

Bu zor şartlar altında Gazzelilere destek olmaya devam eden TİKA, 2025 Ramazan programı kapsamında 2 bin 500 aileye gıda paketi ulaştırmaya başladı. Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerinde dağıtılan paketlerde pirinç, şeker, salça, ayçiçek yağı, zeytinyağı, hurma, peynir, reçel ve konserve gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor.

Ayrıca, TİKA'nın yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde kurduğu TİKA Ramazan mutfağı aracılığıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 100 bin öğün iftar yemeği dağıtılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA'dan Gazze'ye Ramazan Desteği - Son Dakika

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