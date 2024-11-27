TİKA'dan Kenya'ya İklim Projesi - Son Dakika
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TİKA'dan Kenya'ya İklim Projesi

TİKA\'dan Kenya\'ya İklim Projesi

TİKA, Kenya'da güneş enerjili fidanlık kurarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladı.

27.11.2024 10:52
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Makueni eyaletinde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Kenya'nın Makueni eyaletinde Makueni Valiliği ve Ahadi Achievers Empowerment Derneği iş birliğiyle Kisau bölgesinde 1 ton kapasiteli güneş enerjili yağmur toplama havuzu ve damla sulama sistemiyle donatılmış topluluk fidanlığı kuruldu. Kuraklık ve selden zarar görmüş arazilerin rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla geliştirilen projede, toprak ve su muhafazasını destekleyen, biyoçeşitliliği artıran, kurak ve yarı-kurak iklim koşullarına uygun yerel türler yetiştiriliyor. Bu kapsamda topluluk fidanlığında yetiştirilmesi amacıyla tohum ve fide desteği sağlandı. Aynı zamanda bölge halkının yakıt ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak ekosistem dostu ağaç türleri ile gelir getirici meyve türlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için TİKA tarafından temin edilen tohumlar tanıtıldı.

Makueni Valisi'nden Türkiye'ye teşekkür

Açılış öncesinde TİKA heyetini kabul eden Makueni Valisi Kivutha Kilonzo, Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduklarını ve TİKA'nın kalkınma projelerinin eyalette büyük takdir gördüğünü söyledi. Vali Kilonzo, gelecekte daha fazla ortak projede iş birliği yapma arzusunu dile getirdi.

Törende söz alan Makueni Eyaleti Yerinden Yönetim, Kamu Katılımı ve Özel Programlar Müdürü Nicholas Nzioka ise, ülkede ulusal hükümet politikası olarak 2030'a kadar ağaçlandırma hedefiyle birlikte yılda iki kez ağaç dikme günü olarak adlandırılan iki resmi tatil bulunduğunu hatırlatarak, fidanlığın yılda 500 bin fidan üretme kapasitesine sahip olduğunu ve Kenya'nın orman geri kazanım oranını yüzde 12-14'ten yüzde 30'a çıkarma hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

TİKA Nairobi Program Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt da, Kenya'nın 2030'a kadar 15 milyar ağaç dikme hedefini desteklediklerini belirterek, "Bu yıl Kenya'da birçok kurak ve yarı kurak eyalette benzer projeler gerçekleştirdik. Hedefimiz, yalnızca çevreyi iyileştirmek değil, aynı zamanda kadınların ekonomik kaynaklarını artırmaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA'dan Kenya'ya İklim Projesi - Son Dakika

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