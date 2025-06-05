TİKA\'dan Tacikistan\'da Mutfak Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de "Mutfak Sanatları ve Servis Hizmetleri Eğitimi" düzenlendi.

Tacikistan Uluslararası Turizm ve Girişimcilik Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen iki aşamalı programın ilk bölümünde servis hizmetleri, ikinci bölümünde ise Türk Mutfağı konsepti çerçevesinde mutfak sanatları eğitimi verildi.

Toplamda 35 aşçı ve 110 servis personelinin katılımıyla gerçekleşen dört günlük eğitim programında, geleneksel ve modern mutfak tekniklerinin yanı sıra profesyonel servis uygulamalarına dair birçok bilgi kursiyerlerle paylaşıldı. Ayrıca program kapsamında, hijyen kurallarından mutfak organizasyonuna, yemek sunum tekniklerinden servis protokolüne kadar birçok alanda teorik ve uygulamalı içerikler sunuldu.

Türkiye'den gelen usta şeflerin rehberliğinde yürütülen eğitim, katılımcıların mesleki yeterliliklerini artırmayı ve turizm sektöründeki hizmet kalitesine doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor. Eğitimle birlikte, Tacikistan mutfak sektörünün profesyonelleşmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor. - ANKARA