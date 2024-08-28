TİKA, Filipinler'de İhtiyaç Sahibi Hastalara Yardım Etti - Son Dakika
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TİKA, Filipinler'de İhtiyaç Sahibi Hastalara Yardım Etti

TİKA, Filipinler\'de İhtiyaç Sahibi Hastalara Yardım Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'de yaygın olan hipertansiyon ve şeker hastalığı tedavisi gören ihtiyaç sahibi 900 hasta için ilaç, 100 engelli birey için ise tekerlekli sandalye temin etti.

28.08.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'de yaygın olan hipertansiyon ve şeker hastalığı tedavisi gören ihtiyaç sahibi 900 hasta için ilaç, 100 engelli birey için ise tekerlekli sandalye temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Marikina Şehri Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Filipinler'de yaygın olan hipertansiyon ve şeker hastalığı tedavisi gören ihtiyaç sahibi 900 hasta için ilaç, 100 engelli birey için ise tekerlekli sandalye temin edildi. Dağıtım törenine Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, TİKA Manila Koordinatörü İbrahim Katırcı, Marikina Belediye Başkan Yardımcısı Marion Andres, Marikina şehri temsilcileri, Marikina Sağlık Merkezi personeli ve bölge halkı katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Akyol, Türkiye ile Filipinler arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılının kutlandığını ve Türkiye'nin bu desteğinin iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini vurguladı.

TİKA Manila Koordinatörü Katırcı yaptığı konuşmada, TİKA'nın Filipinler'de sağlık sektörünü öncelikli alanlardan biri olarak gördüğünü ve Filipin halkının kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini artırmak için projeler yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Marikina Belediye Başkan Yardımcısı Andres ise TİKA ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin yoksul bölge halkına sağladığı destek için teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Filipinler'de İhtiyaç Sahibi Hastalara Yardım Etti - Son Dakika

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