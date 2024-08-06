TİKA Peru\'da 400 Alpaka Kapasiteli Çiftlik Kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Peru'da 400 alpaka kapasiteli bir çiftlik kurdu.

Peru'nun Huancavelica şehrine bağlı deniz seviyesinden 4 bin 600 metre yükseklikteki kırsal bölgede 400 alpaka kapasiteli bir alpaka evi kuruldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle kurulan alpaka üretim tesisine "Peru- Türkiye Dostluk Çiftliği" adı verildi.

Proje kapsamında, 50 hektarlık alanda 750 metrekare büyüklüğünde bir ağıl inşa edildi. Besin kaynaklarının optimize edilmesi için mera alanları oluşturuldu ve aşırı kuraklık ve soğuk nedeniyle su kaynaklarına erişim sorununu çözmek için su depoları kuruldu. Ayrıca yükseklik dolayısıyla yıldırım çarpmasını önlemek amacıyla da paratoner de yerleştirildi.

Proje ile donma, yüksekten düşme, yırtıcı hayvan saldırısı, yıldırım çarpması, bölgesel kıtlık ve kuraklık gibi birçok soruna bütüncül bir çözüm sunulması hedefleniyor.

TİKA ve Huamanrazu Alpaka Üretici Birliği iş birliğinde kurulan çiftliğin açılış törenine, Huancavelica Güney Amerika Deve Yetiştiricileri Bölge Müdürlüğü temsilcileri, Huamanrazu Üreticiler Birliğine bağlı üyeler, Huancavelica Üniversitesi Tarım Bilimleri ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve TİKA yetkilileri katıldı.

Açılış töreninde söz alan Huamanrazu Üreticiler Derneği Başkanı Ursula Tunque Quispe, TİKA'nın destekleri sayesinde bölgede yok olmak üzere olan alpaka besiciliğinin yeniden canlandığını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Quispe, "Alpaka besiciliği iklim şartları dolayısı ile tamamen bitmek üzereydi. Besi alanlarımızda su yok, kuraklık dolayısı ile ot bitmiyor, özellikle yeni doğan hayvanlar sabaha karşı donarak ölüyorlardı. Ben yeni doğan alpaka yavrularını yaşatabilmek için kendi yatağımda ısıttığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış etkinliğinde bayrağımız göndere çekildi

Peru'da her yıl 1 Ağustos tarihinin Ulusal Alpaka Günü olarak kutlanması nedeniyle Huancavelica Valiliği tarafından düzenlenen şenliklerde bu yıl Türkiye onur konuğu olarak yer aldı. "Türk - Peru Dostluk Çiftliği" projesinin tanıtımı ise bu şenlikler kapsamında gerçekleştirildi.

Huancavelica Valisi Leoncio Huayllani Taipe, TİKA'nın yerel halkın ihtiyaçlarını dinleyerek ve yerel makamlarla iş birliği içinde çalışarak örnek bir proje gerçekleştirdiğini vurguladı.

Son zamanlarda iklim değişikliğinin ve zorlu coğrafi şartların etkileri nedeniyle tehdit altında olmasına rağmen, Peru, Güney Amerika devegiller ailesini oluşturan alpaka, lama ve vikunyalar için anavatan sayılıyor. Dünyadaki tüm alpakaların yüzde 70'i Peru'da bulunmakta olup, ülke hayvancılık sektöründe en büyük hacim alpaka üretimindedir.

TİKA'nın katkılarıyla hayata geçirilen proje, Huancavelica Üniversitesi tarafından teknik olarak desteklenecek ve diğer topluluklar için örnek teşkil edecek. - ANKARA