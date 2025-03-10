Tıp Bayramı'nda İş Bırakma Eylemi - Son Dakika
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Yerel

Tıp Bayramı'nda İş Bırakma Eylemi

Eskişehir'de sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi yapacak.

10.03.2025 18:29
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, 14 Mart Tıp Bayramı'nda aynı gün iş bırakma eylemi yapacaklarını ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüyüş gerçekleştireceklerini söyledi.

Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Birlik-Dayanışma Sendikası Eskişehir Temsilciliği, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Genç Sağlık Sen Eskişehir Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası Eskişehir ve Bilecik Temsilcilikleri, Hekim Birliği Sendikası Eskişehir Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eskişehir Şubesi adına Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, ortak bir basın açıklaması yaparak, 'Daha iyi bir sağlık sistemi mümkün' diyerek 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi yapacaklarını, aciller dışında hizmet vermeyeceklerini söylediler.

Nazan Aksaray açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz ve bizlerin her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, ülkemizde 20 yıldır sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığın özelleştirildiği ve parayla alınıp satıldığı bir sistem uygulanıyor. Bizlerin en başından bu yana itiraz ettiğimiz bu sistemde bugün gelinen noktada maalesef itirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuz daha da görünür olmuştur. Gelinen noktada hastalarımız randevu bulamıyorlar. Büyük zorluklarla randevu bulabilen hastalarımıza maalesef hak ettikleri ve biz hekimlerin de gerekli gördüğümüz sürelerde sağlık hizmeti vermemize izin vermiyorlar. Bizleri dünyada 20 dakika olan muayene süresini 3-5 dakikaya indirmeye zorluyorlar. Hastanelerde yatak bulunamıyor. Bazı ilaçlar bulunamıyor. Hastalarımız katkı katılım payı adı altında istenilen büyük paralar nedeniyle ilaçlarını alamıyorlar.

"Hastalarımız şehrin dışındaki şirket hastanelerine gidemiyorlar"

Şehir hastanelerinin şirketlerine onların deyişiyle müşteri gitsin diye, devlet hastanelerimiz kapatıldı, yıkıldı. Hastalarımız şehrin dışındaki şirket hastanelerine gidemiyorlar. Bu hastaneler, kira bedeli çok olsun diye yapılan dev koridorlardan oluşmaktadır. Güçlükle hastaneye ulaşan hastalarımız bu kez burada hizmet almakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Bunlar sağlıkta hastalarımızın yaşadığı zorlukların sadece küçük bir bölümü. O nedenle halkımız mutsuz, hastalıklarına çare bulamıyorlar, teşhiste gecikmeler yaşanıyor.

"Mevcut sistem şiddet doğurmaktadır"

Peki sağlık çalışanları? Sağlık çalışanları da çok mutsuz. Genç sağlık çalışanları ise değer verildikleri ülkelere gidiyorlar. Bugün ülkemizde sağlık kurumlarında yönetici liyakatsizliği, mobbingi, baskısı dayanılmaz noktadadır. Tüm kurumlarda büyük bir kaos, hürmetsizlik, değerbilmezlik hakimdir. Çalışanlar, güvencesizlik ve ağır iş yükü altında tükenmiş durumdadırlar. Mevcut sistem şiddet doğurmaktadır.

"Ülkemiz bu sağlık sistemine mecbur değildir"

Tüm bunlara itiraz ediyoruz. Ülkemizin güzel insanları, sağlık çalışanıyla, hastasıyla, bu kötü sağlık sistemine mecbur değildir. Bizler iyi hekimlik yapmak, iyi sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bunun yolunun çok kolay olduğunu, başka bir sağlık sisteminin mümkün biliyoruz. Olması gereken sağlık sisteminin merkezinde rant, para, liyakatsizlik değil, insan, emek, bilim ve liyakat vardır. Bu sistem, şeffaf, katılımcı ve demokratik bir sistemdir. Bu sistemin ana ilkesi toplumun hastalıklardan korunmasıdır. Bu sistemde koruyucu sağlık hizmetinin öncelendiği güçlü bir birinci basamak sağlık hizmeti vardır. Böylece yurttaşlarımız daha az hastalanırlar.

Bu nedenlerle, Tıp Bayramı Günümüzde yani 14 Mart 2025 Cuma günü özel sektörde veya kamuda, her nerede sağlık hizmeti veriyorsak orada, acil sağlık hizmeti dışında hizmet veremeyeceğiz. 14 Mart 2025 Cuma günü tüm halkımızı bizlerle dayanışmaya, Saat 12.00'de Sağlık Müdürlüğü'nün Köprübaşı'ndaki Ek Hizmet Binası'nın önünde buluşup, İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüşe ve orada 12.30'da yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Tıp Bayramı, Eskişehir, Aksaray, Bilecik, 14 Mart, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tıp Bayramı'nda İş Bırakma Eylemi - Son Dakika

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