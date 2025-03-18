Tır Sürücüleri Assan Hanil Önünde Eylem Yaptı

Dünyanın önde gelen üreticilerinden Assan Hanil firmasından 6 aydır para alamadıklarını iddia eden tır sürücüleri eylem yaptı.

Kocaeli Asım Kibar OSB'de bulunan Assan Hanil firmasından 6 aydır para alamadıklarını iddia eden189 nolu Alikahya Tırcılar Kooperatifi üyeleri sabah saatlerinde eylem yaptı. Konvoy oluşturan tır sürücüleri korno çalarak organize sanayi bölgesi içinde ilerledi. 6 aydır paralarını alamadıklarını ileri süren sürücüler, "Düzenli ödeme akışı sağlanmıyor. İçeride önemli miktarda alacağımız var. Araç sahipleri olarak zor durumdayız. Kimse kredi ödeyemiyor, şoförü olanlar maaş veremiyor. Yakıt alma sıkıntılarımız da başladı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ