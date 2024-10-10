Tır Tomrukları Yola Düşürdü

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Tır alt geçitten geçerken tomrukları yola düşürdü

BOLU - Bolu'da 4.10 metre yükseklik kapasitesi olan alt geçitten geçmek isteyen tır, yüklü tomrukları yola düşürdü. Tır sürücüsüne "yük düşürmek" suçundan cezai işlem uyguladı.

Olay, Kuruçay Mahallesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galericiler Sitesi istikametinde seyreden B.N. idaresindeki 35 BBA 25 plakalı tomruk yüklü tır, alt geçitten geçmek istedi. Yüksekliği 4.10 metre olan alt geçide, tırın dorsesinde yüklü olan tomruklar takıldı. Tomrukların yola düşmesiyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yola düşen tomruklar kenara çekildi. Sonrasında tır şoförünün olay yerine yardım için çağırdığı kepçe yardımıyla tomruklar yoldan kaldırıldı. Trafik ekipleri, tır sürücüsüne "yük düşürmek" suçundan cezai işlem uyguladı.